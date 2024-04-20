مدرب الزمالك لـ«الشروق»: سنفوز على دريمز الغاني بشرط وحيد

أكد جوزيه جوميز، المدير الفني للزمالك، أن فريقه إذا لم يبذل أفضل ما لديه أمام دريمز الغاني لن يفز بالمباراة، مشيرا إلى أنه لا يمكن الاطمئنان إلى التفوق التاريخي للفارس الأبيض أمام الفريق الغاني والدعم الجماهير الكبير في موقعة الذهاب.

رد جوزيه جوميز على سؤال «الشروق» عن كيف يستطيع الزمالك حسم موقعة الذهاب لتجنب الأجواء والمفاجئات في غانا في ظل الفوارق الشاسعة مع الفريق الغاني الذي يتواجد في المركز الـ14 في الدوري؟

قال جوزيه جوميز:" هذا ما نريده بإنهاء المباراة من موقعة الذهاب، لكن يجب علينا أن نحترم فريق دريمز، لا يمكننا أن نسلم بأننا فريق كبير ولدينا دعم جماهيري كبير على ملعبنا..وأننا حققنا الفوز في المباراة، إذا لم نقدم كل ما لدينا بنسبة 100% لن نفز بهذه المباراة".

أضاف:" نحتاج لدعم جماهيرنا لكي يحفزوا اللاعبين، إذا لم نبذل أقصى ما لدينا سنخسر المباراة، لأننا نواجه فريق قوي".

أتم:" بالطبع نريد الذهاب إلى غانا وقد حققنا نتيجة مريحة في مباراة الذهاب، لكننا نعلم من الآن أنها ستكون صعبة للغاية".

ويستضيف الزمالك نظيره دريمز الغاني باستاد القاهرة الدولي في السادسة مساء غدٍ الأحد في ذهاب نصف نهائي بطولة الكونفدرالية.