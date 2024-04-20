قال السفير عاطف سالم، سفير مصر الأسبق لدى تل أبيب، إن «إسرائيل لا تعرف كيف ستخرج من قطاع غزة»، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يواجه مشكلة بسبب رئاسته لحكومة يمينية شديدة التطرف.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «الشرق الأوسط»، المذاع عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، مساء السبت، أن نتنياهو مرتبط ببرنامج داخل تلك الحكومة، وأعضاءها يهددونه بالاستقالة إذا تحرك بشكل إيجابي وتجاوب مع دعوات السلام وإيقاف الحرب.

ونوه أن «العملية في غزة صعبة جدًا؛ لأن موازين القوة مختلفة بين الاثنين»، قائلًا إن «التسرع في اتخاذ القرارات لم يكن متوازنًا».

وأشار إلى أن «إسرائيل قسمت غزة إلى قسمين وتمنع نزوح المواطنين إلى الشمال مرة أخرى»، لافتًا إلى أنها تستخدم سياسة التجويع بدعوى منع فرصة «إحياء حماس».

وذكر أن إسرائيل لا تريد الإبقاء على معبر رفح مفتوحًا بدعوى تهريب الأسلحة، مضيفًا: «مصر اتخذت خطوات قوية في تلك المنطقة، وإسرائيل ليس لديها دليل واحد خرج يؤكد تهريب الأسلحة من رفح».

ولفت إلى أن الأمر دفع تل أبيب للتفكير في الممر البحري بالبحر المتوسط؛ لتقليل حجم دخول المساعدات من رفح وغيرها، منوهًا أن هذا «الممر قديم».

وأوضح أن «الاقتراح إسرائيلي منذ عام 2015، وتم تطويره عام 2018»، معقبًا: «بعد طوفان الأقصى وزير الخارجية الإسرائيلي السابق اتفق مع المسئولين في قبرص على عمل هذا الممر، لكن مصر أكدت أنه ليس بديلا عن المعابر الأرضية».