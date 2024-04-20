بلينكن يزور الصين الأسبوع الجاري

يعتزم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن السفر إلى شنغهاي وبكين الأسبوع الجاري في محاولة لتخفيف التوترات وبث الاستقرار في العلاقات بين الولايات المتحدة والصين، التي تشهد توترا منذ شهور.

وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية بواشنطن إن المحادثات، التي من المقرر أن يتم إجراؤها من يوم الأربعاء إلى الجمعة، تهدف إلى "تقوية خطوط الاتصال (وتقليص) خطر إساءة التقدير والصراع".

وأضاف المسؤول: "سيطرح (بلينكن) مخاوفنا بوضوح وصراحة بشأن قضايا تتراوح بين حقوق الإنسان والممارسات الاقتصادية والتجارية غير العادلة والتبعات الاقتصادية العالمية لقدرة (الصين) الصناعية الزائدة ... ومخاوفنا العملية فيما يتعلق بدعم (الصين) للقاعدة الصناعية الدفاعية لروسيا".

وأضاف أن العلامات بين الولايات المتحدة والصين تشير إلى انفراجة.

وفي نوفمبر، التقى الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الصيني شي جين بينج في كاليفورنيا بعد سنة من توقف الاتصالات التام بينهما. وأعقب هذا محادثات بين أعضاء على أعلى مستوى بالحكومتين.