البابا فرنسيس: حرب إسرائيل على غزة تولد الموت والدمار وتسبب وضعا مروعا

قال بابا الفاتيكان البابا فرنسيس، اليوم الأحد، إن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة «تولد الموت والدمار»، وتسبب وضعا إنسانيا «مروعا ومشينا».

ولمناسبة «عيد الفصح» المسيحي، أطل البابا فرنسيس من على شرفة كاتدرائية القديس بطرس في الفاتيكان، ووجه عدة رسائل للعالم في خطاب قرأه أحد معاونيه، وفق ما ذكره موقع «أخبار الفاتيكان».

وقال البابا أمام حشد في ساحة بطرس: «أنا قريب من آلام المسيحيين في فلسطين وإسرائيل، كما أنني قريب من الشعبين».

وأضاف: «يتوجّه فكري إلى أهالي غزة، ولا سيما إلى الجماعة المسيحية فيها، حيث ما يزال النزاع الرهيب يولد الموت والدمار، ويسبب وضعا إنسانيا مروعا ومشينا».

ودعا البابا فرنسيس إلى «وقف إطلاق النار وتقديم المساعدة للشعب الذي يتضوّر جوعا ويتوق إلى مستقبل يسوده السلام».

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 51,201 مواطن، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 116,869 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.