رئيس وزراء اليابان: من غير الملائم بحث قضايا أمنية خلال المحادثات التجارية مع واشنطن

قال رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا اليوم الأحد إن حكومته لن تدرج مناقشات حول الأمن خلال محادثاتها التجارية مع الولايات المتحدة، فيما يدعو الرئيس دونالد ترامب إلى تخفيف العبء الأمريكي في الدفاع عن اليابان.

وذكر إيشيبا في برنامج تلفزيوني، بعد أيام من لقاء مساعده المقرب مع ترامب وكبار المسؤولين الأمريكيين بشأن التعريفات الجمركية المتزايدة مؤخرا: "لا أعتقد أنه من الملائم مناقشة الأمن والتجارة معا. يجب أن نعالج القضايا الأمنية دون ربطها بالتعريفات"، بحسب وكالة أنباء كيودو اليابانية.

وتابع إيشيبا أيضا أنه يعتقد أن خفض العجز التجاري الأمريكي مع الدول الأخرى يمثل الأولوية القصوى لترامب.

وأضاف:"سنعمل بجد لضمان عدم اتهام اليابان بأنها غير عادلة"، لكنه لم يخض في تفاصيل القضايا الرئيسية الأخرى مثل أسعار صرف العملات الأجنبية وحيازات طوكيو من سندات الخزانة الأمريكية.

وعن موعد اختتام المحادثات، قال إيشيبا: "يجب أن تتحقق نتيجة مرغوبة للجانبين. نريد أن نأخذ الوقت اللازم لوضع نموذج للعالم". وكرر أنه سيزور الولايات المتحدة "في الوقت الأكثر ملائمة".

يشار إلى أن وزير الإنعاش الاقتصادي الياباني ريوسي أكازاوا، كبير المفاوضين اليابانيين في محادثات التعريفات مع الولايات المتحدة، التقى في واشنطن يوم الأربعاء الماضي مع وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت ووزير التجارة هوارد لوتنيك والممثل التجاري الأمريكي جاميسون جرير.