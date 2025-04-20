 إصابة 6 أشخاص جراء سقوط لوح زجاجي من طابق مرتفع في مجمع ستار فيستا التجاري - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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إصابة 6 أشخاص جراء سقوط لوح زجاجي من طابق مرتفع في مجمع ستار فيستا التجاري

سنغافورة - د ب أ
نشر في: الأحد 20 أبريل 2025 - 9:50 م | آخر تحديث: الأحد 20 أبريل 2025 - 9:50 م

أعلنت قوات الدفاع المدني في سنغافورة نقل أربعة مصابين إلى المستشفى جراء سقوط لوح زجاجي من من طابق مرتفع في مركز ستار فيستا التجاري في منطقة بونا فيستا صباح اليوم الأحد.

وقالت قوات الدفاع المدني إن الأربعة كانوا من بين ستة أشخاص خضعوا لتقييم طبي لإصاباتهم، وتم نقلهم إلى مستشفى الجامعة الوطنية، وأضافت أنها تلقت اتصالا للمساعدة حوالي الساعة 11:30 صباحا، بالتوقيت المحلي، ورفض اثنان آخران نقلهما إلى المستشفى، وفقا لما ذكرته صحيفة ستريتس تايمز السنغافورية.

وقال مجمع ستار فيستا، اليوم الأحد، إن لوحا زجاجيا في الواجهة الزجاجية بالطابق الثالث من المجمع التجاري "تحطم"، وأصيب ستة متسوقين بجروح غير مهددة للحياة، في شكل خدوش وجروح طفيفة.

وأضاف المجمع أن فريق الإسعافات الأولية الموجود في الموقع تدخل على الفور لتوفير الرعاية، وكإجراء احترازي، تم تطويق المنطقة المتأثرة وتركيب حواجز أمان إضافية.

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