الداخلية تنظم دورات لضباطها حول قواعد نيلسون مانديلا لتحسين معاملة النزلاء بمراكز الإصلاح والتأهيل

نظمت وزارة الداخلية دورة تدريبية متخصصة لضباطها بعنوان "قواعد نيلسون مانديلا لمعاملة نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل"، وذلك في إطار حرصها على تعزيز قدرات كوادرها الأمنية ورفع كفاءتهم في التعامل مع النزلاء وفق المعايير الدولية.

عُقدت الدورة خلال الفترة من 15 حتى 17 إبريل الجاري بمقر المركز المصري للتدريب على عمليات حفظ السلام التابع لكلية التدريب والتنمية، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، وبمشاركة عدد من الضباط والضابطات من مختلف قطاعات الوزارة.

وهدفت الدورة إلى تأهيل العاملين في المؤسسات الإصلاحية ومسؤولي التدريب بالوزارة على القواعد الدولية الاسترشادية لمعاملة النزلاء، بما يتماشى مع القوانين المصرية، ويساهم في تحقيق أعلى مستويات الأداء وفق استراتيجية الوزارة لتطوير مراكز الإصلاح والتأهيل.

وتناول البرنامج التدريبي عدة محاور هامة، أبرزها: الإطار القانوني والمبادئ الأساسية لقواعد نيلسون مانديلا، المعاملة الإنسانية وعدم التمييز بين النزلاء، متطلبات إنشاء المراكز وفق المعايير الدولية، إرشادات الأمن والسلامة، التعامل مع الأزمات والحوادث، توفير الرعاية الصحية، وكيفية التعامل مع ذوي الإعاقة، إضافة إلى دور النيابة العامة في الرقابة، وآليات تأهيل النزلاء وإعادة دمجهم في المجتمع.

وفي ختام الدورة، أعرب مسؤولو وخبراء التدريب بمكتب الأمم المتحدة عن تقديرهم لوزارة الداخلية وأكاديمية الشرطة، مشيدين بالدعم المستمر للبرامج التدريبية المشتركة.