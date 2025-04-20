محمد أبو الغار: هجرة الأطباء جزء من مشكلة مصر ولا يمكن حلها فرديا

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قال الكاتب والمفكر والطبيب الدكتور محمد أبو الغار الأستاذ بكلية طب القصر العيني، إن أزمة هجرة الأطباء جزء من مشكلة مصر ولا يمكن حلها على مستوى فردي.

وأضاف خلال حوار مع الدكتورة رباب المهدي مديرة مشروع حلول للسياسات البديلة بالجامعة الأمريكية في القاهرة، ومقدمة بودكاست «الحل إيه»، أن قانون المسئولية الطبية تسبب في زيادة أعداد الهجرة بين الأطباء حتى من قبل إقراره والانتهاء منه.

وأوضح أنه على الرغم من المراجعة التي أجريت لبنود القانون الجديد، والمراجعة المحتملة له لاحقًا فإن مثل هذه الأمور تؤدي إلى إحداث حالة قلق بين الأطباء.

يُشار إلى أنها في نهاية مارس الماضي، أقر مجلس النواب قانون تنظيم المسؤئلية الطبية وسلامة المريض.

وهذا أول تشريع في مصر يهدف إلى توفير الطمأنينة والحرية لمزاولي المهن الطبية المختلفة أثناء قيامهم بواجباتهم في تقديم خدمات الرعاية الطبية.

وفي الوقت نفسه، يوفر القانون الحماية اللازمة لمتلقي الخدمات مما يقع في حقهم من أخطاء أثناء تقديمها.