وزير خارجية تركيا يبحث مع وفد من حماس تحقيق وقف لإطلاق النار في غزة

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بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان مع وفد من المكتب السياسي لحركة حماس، الجهود الرامية إلى تحقيق وقف لإطلاق النار في قطاع غزة.

وذكرت مصادر في وزارة الخارجية التركية، اليوم السبت، أن فيدان التقى رئيس مجلس شورى حركة حماس محمد درويش، والوفد المرافق له في أنقرة، وفقا لوكالة أنباء الأناضول التركية.

وأوضحت المصادر أن الجانبين تناولا خلال اللقاء الجهود الرامية إلى تحقيق وقف لإطلاق النار في غزة.

وتم خلال الاجتماع التأكيد أن إسرائيل تسعى إلى تجويع الشعب الفلسطيني من خلال منع دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.

كما تمت الإشارة إلى ضرورة بذل المجتمع الدولي جهوداً أكثر كثافة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى المنطقة.

وقالت المصادر إنه "تم في اللقاء التأكيد أن مساعي طرد الفلسطينيين من وطنهم الأم لا يمكن قبولها".

واستعرض الجانبان خلال اللقاء أيضا الوضع في الضفة الغربية، مع التأكيد أن الخطوات التي تتخذها إسرائيل لجعل الاحتلال دائما وصلت إلى أبعاد تهدد السلام الإقليمي.

اللقاء تناول أيضا الجهود الرامية إلى تحقيق المصالحة بين الفصائل الفلسطينية.

وأكد وزير الخارجية التركية أهمية تحقيق الوحدة بين الفصائل الفلسطينية، مشيراً إلى أن تركيا مستعدة لتقديم كل أنواع الدعم لهذه الجهود.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل، منذ 7 أكتوبر 2023، إبادة جماعية بغزة خلفت نحو 168 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.