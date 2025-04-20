فيضانات مفاجئة جراء الأمطار الغزيرة في وسط سنغافورة

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أدت الأمطار الغزيرة اليوم الأحد إلى فيضانات مفاجئة في عدة مناطق من منطقة بوكيت تيماه في وسط سنغافورة.

وشملت المناطق المتأثرة طريق بوكيت تيماه بين طريقي كليمنتي وبلاك مور، وطريق كينجز بين طريقي برينس ولويثران، ومفترق طريقي ستيفنز وبالمورال، ومنطقة كورونيشن ووك، بحسب صحيفة "ذا سترتيتس تايمز".

كما أصدرت وكالة المياه الوطنية تحذيرات من خطر الفيضانات في 18 موقعا مختلفا.

وذكرت الوكالة أن فرق الاستجابة السريعة التابعة لها انتشرت لتوجيه حركة المرور بعيدا عن الممرات المغمورة بالمياه، وتقديم المساعدة لقائدي المركبات.

وانحسرت الفيضانات بعد نحو ساعة في جميع المواقع الأربعة التي شهدت تراكما للمياه.