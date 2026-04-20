وولفرهامبتون يهبط رسميا من الدوري الإنجليزي قبل 5 جولات من انتهاء المسابقة

أصبح فريق وولفرهامبتون واندررز أول الهابطين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم، وذلك قبل خمس جولات من انتهاء المسابقة.

وتأكد هبوط وولفرهامبتون رسميًا بعد تعادل سلبي بين كريستال بالاس وضيفه ويستهام يونايتد في ديربي لندن، مساء الإثنين، على ملعب سيلهرست بارك في ختام منافسات الجولة 33 من البريميير ليج.

وكاد كريستال بالاس أن يخطف الفوز بهدف السنغالي إسماعيلا سار في الدقيقة 82 لكن تقنية الفيديو تدخلت بإلغاء الهدف بسبب وجود لمسة يد ضد زميله الفرنسي جان فيليب ماتيتا، ليخرج الفريقان بنقطة من هذا الديربي.

بهذه النتيجة، يرفع ويستهام يونايتد رصيده إلى 33 نقطة في المركز السابع عشر، ليبقى في منطقة الخطر، ولكنه أكد هبوط وولفرهامبتون الذي يتذيل الترتيب برصيد 17 نقطة في المركز العشرين، وسيكون أقصى رصيد له حال الفوز في جميع مبارياته القادمة 32 نقطة.

ويبتعد ويستهام يونايتد بفارق نقطتين فقط عن توتنهام صاحب المركز الثامن عشر، بينما يبقى بيرنلي مهددًا بقوة بتواجده في المركز التاسع عشر برصيد 20 نقطة.

أما كريستال بالاس، فقد رفع رصيده إلى 43 نقطة في المركز الثالث عشر، وتتبقى له مباراة مؤجلة أمام مانشستر سيتي الذي فاز 2 / 1 على أرسنال متصدر الترتيب، ليقلص الفارق بينهما إلى ثلاث نقاط، ويشعل سباق المنافسة على اللقب.