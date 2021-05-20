الناطق باسم حماس: العدو الإسرائيلي انسحب من ضربات الفصائل وأهداف المعركة تحققت

أكد الدكتور عبد اللطيف القانوع الناطق الرسمي باسم حركة حماس التوصل إلى هدنة مع سلطات دولة الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف الناطق الرسمي باسم حركة حماس، في حديثه لقناة "الغد"، أن العدو الإسرائيلي انسحب من ضربات الفصائل، وأهداف المعركة تحققت، والفصائل نجحت في الدفاع عن غزة والقدس. وأشار الناطق الرسمي باسم حركة حماس، إلى أن الضامن الأول للتهدئة هو الشعب الفلسطيني، ومقاومته الباسلة.

وقالت مصادر إن مصر توصلت لاتفاق غير مشروط من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتضمن الاتفاق تهدئة مؤقتة لحين الاتفاق علي بنود التهدئة الدائمة خلال 3 أيام، مضيفة أن اتفاق التهدئة يتضمن وقف إطلاق النار في كامل فلسطين، ووقف التهجير في حي الشيخ جراح، على أن تدخل الهدنة حيز التنفيذ صباح الجمعة من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، فيما طالبت مصر إسرائيل بخفض التصعيد بداية من الليلة، وأكدت الفصائل الفلسطينية التزامها بهذا الاتفاق.