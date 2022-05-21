النفط يسجل مكاسب أسبوعية بعد طغيان طلب الوقود على مخاوف الركود

يتجه خام النفط لتسجيل مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي، حيث لا تزال أسواق المنتجات محدودة، في خضم طلب قوي، يتجاوز مخاوف تباطؤ اقتصادي كانت تعكر صفو أسواق المال.



ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة ، ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط ليبلغ أكثر من 113 دولارا للبرميل اليوم ، بعد تقلب في جلسة انزلقت الأسهم أكثر في سوق يتعرض لفترة طويلة من تراجع الأسعار. وعلى الرغم من جلسة تداول متقلبة، سجل النفط أفضل جولة من المكاسب الأسبوعية منذ منتصف فبراير.



وأكد الطلب المتزايد على وقود السيارات وتقلص المخزونات قبيل موسم القيادة خلال الصيف على وضع الإمدادات المحدود بشكل جوهري.