الخارجية السودانية تتهم الدعم السريع باقتحام مقر سفارة قطر في الخرطوم

اتهمت وزارة الخارجية السودانية، اليوم السبت، قوات الدعم السريع باقتحام مقر السفارة القطرية في الخرطوم.

وجاء في بيان للوزارة: "تدين وزارة الخارجية بأشد العبارات قيام قوات مليشيا الدعم السريع المتمردة اليوم السبت 20 مايو 2023م، بالهجوم على مقر السفارة القطرية بالخرطوم، والعبث بمحتوياتها وتخريب الأثاث وسرقة المقتنيات وأجهزة الحاسوب والسيارات دون مراعاة للأعراف والقوانين الدولية المعنية بحرمة وحماية الدبلوماسيين ومقرات وممتلكات البعثات الدبلوماسية"، وفقا لوكالة الأنباء السودانية (سونا).

وأضافت: "تجدد وزارة الخارجية استنكارها وإدانتها لهذا السلوك الإرهابي والإجرامي لقوات المليشيا المتمردة وتدعو المجتمع الدولي لإدانتها بأشد العبارات، واعتبارها منظمة إرهابية وتحميلها المسؤولية القانونية والأخلاقية".

وكانت قطر قد أعلنت قيام قوات مسلحة غير نظامية باقتحام وتخريب مبنى سفارتها في الخرطوم، مؤكدة أنه تم إجلاء طاقم السفارة سابقا ولم يتعرض أي من الدبلوماسيين أو موظفي السفارة لأي سوء.