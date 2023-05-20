البيت الأبيض: خلافات جدية في مفاوضات رفع سقف الدين

أعلن البيت الأبيض، اليوم السبت، وجود خلافات جدية في مفاوضات رفع سقف الدين الأمريكي.

وقال البيت الأبيض - حسبما نقلت قناة "الحرة" الأمريكية - "إنه لا جدال في أننا نواجه خلافات جدية في مفاوضات رفع سقف الدين، مشيرا إلى أن المحادثات ستظل صعبة مع سعي الجانبين للتوصل إلى اتفاق".

وكان النائب الجمهوري، باتريك ماكهنري قد أعلن في وقت سابق، أن الاجتماع انتهى أمس الجمعة دون إحراز أي تقدم، مضيفا أنه غير واثق من أن المفاوضين سيصلون إلى الهدف الذي ينشده رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي والمتمثل في حل أزمة رفع سقف الدين خلال الأيام القليلة المقبلة.

بدوره، قال النائب الجمهوري، جاريت جريفز، إن توقيت الاجتماع المقبل مع البيت الأبيض "غير محدد الآن".

من جهتها، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير في تصريحات للصحفيين" إن المفاوضين سيواصلون العمل نحو حل معقول لتجنب التخلف عن السداد".