ألمانيا تسعى إلى جذب عمالة ماهرة من البرازيل في مجال التمريض

تسعى الحكومة الألمانية إلى جذب المزيد من العمالة الأجنبية الماهرة في مجال التمريض، خاصة من الدول ذات القوى العاملة الكبيرة مثل البرازيل.



وقال وزير العمل الألماني هوبرتوس هايل، في تصريحات لصحيفة "نويه أوسنابروكر تسايتونج" الألمانية الصادرة اليوم السبت: "سيُجرى بالتعاون مع الأوساط الاقتصادية تنفيذ استراتيجية التوظيف في الدول التي يوجد فيها عدد من الشباب والمتعلمين بشكل أكبر مما يمكن لسوق العمل المحلي استيعابهم".



وذكر هايل أنه سيسافر رفقة وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك إلى البرازيل في يونيو المقبل، حيث تتوفر هناك قوى عاملة محتملة كبيرة للغاية في قطاع الرعاية الطبية، مشيرا إلى تنسيق في هذا المجال أيضا مع إندونيسيا والمكسيك.



وقال هايل: "سوف نمضي قدما بحساسية شديدة حتى لا نأخذ من أي بلد العمال الذين يحتاجهم... نحن سنستفيد، وبلدان المنشأ ستستفيد أيضا، على سبيل المثال، من خلال تنظيمنا للتدريبات المهنية هناك، كما سيستفيد الأشخاص الذين يأتون إلينا: من خلال وظيفة بأجر جيد لأنفسهم وربما أيضا من خلال إمكانية دعم أفراد أسرهم في موطنهم ماليا".