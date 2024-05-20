ارتفاع الأرباح السنوية لشركة رايان اير بأكثر من الثلث

سجلت شركة رايان إير الإيرلندية للطيران منخفض التكاليف ارتفاعا في أرباحها السنوية بأكثر من الثلث، وقالت إن ارتفاعات تكاليف الطيران تتراجع.
وأعلنت الشركة ارتفاع الأرباح بعد حساب الضرائب بنسبة 34% لتصل إلى 92ر1 مليار يورو (08ر2 مليار دولار) خلال العام حتى نهاية مارس الماضي، بعد ارتفاع عدد الركاب بنسبة 9% لتصل إلى 7ر193 مليون راكب على الرغم من المشاكل أمام وصول شحنات طائرات بوينج.
وقالت رايان اير إن الإيرادات ارتفعت بنسبة 25% لتصل إلى 44ر13 مليار يورو، مما ساعد في تخفيف تأثير ارتفاع تكاليف الوقود.
وقال المدير التنفيذي للشركة مايكل أوليري إن أسعار تذاكر الطيران حاليا " أقل " من المتوقع، مضيفا أن الشركة تتحرك لتعزيز الطلب خلال الربع الأول من عامها المالي.
ويتوقع أوليري ارتفاع عدد الركاب بنسبة 8% خلال العام ليصل إلى 200 مليون راكب، ولكنه قال إنه من المبكر للغاية تقديم توقعات بشأن أرباح 2025-2024.