ارتفاع الأرباح السنوية لشركة رايان اير بأكثر من الثلث

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سجلت شركة رايان إير الإيرلندية للطيران منخفض التكاليف ارتفاعا في أرباحها السنوية بأكثر من الثلث، وقالت إن ارتفاعات تكاليف الطيران تتراجع.

وأعلنت الشركة ارتفاع الأرباح بعد حساب الضرائب بنسبة 34% لتصل إلى 92ر1 مليار يورو (08ر2 مليار دولار) خلال العام حتى نهاية مارس الماضي، بعد ارتفاع عدد الركاب بنسبة 9% لتصل إلى 7ر193 مليون راكب على الرغم من المشاكل أمام وصول شحنات طائرات بوينج.

وقالت رايان اير إن الإيرادات ارتفعت بنسبة 25% لتصل إلى 44ر13 مليار يورو، مما ساعد في تخفيف تأثير ارتفاع تكاليف الوقود.

وقال المدير التنفيذي للشركة مايكل أوليري إن أسعار تذاكر الطيران حاليا " أقل " من المتوقع، مضيفا أن الشركة تتحرك لتعزيز الطلب خلال الربع الأول من عامها المالي.

ويتوقع أوليري ارتفاع عدد الركاب بنسبة 8% خلال العام ليصل إلى 200 مليون راكب، ولكنه قال إنه من المبكر للغاية تقديم توقعات بشأن أرباح 2025-2024.