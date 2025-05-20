زيلينسكي: منفتحون على محادثات جديدة مع موسكو

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه منفتح على إجراء محادثات إضافية مع موسكو، لكنه جدد التأكيد على أن القوات الأوكرانية لن تنسحب من الأراضي التي ضمتها روسيا.

وقال زيلينسكي يوم الاثنين، عقب المكالمة الهاتفية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "إذا اشترطت روسيا انسحاب قواتنا من بلادنا، فهذا يعني أنها لا تريد وقف إطلاق النار أو إنهاء الحرب".

وأضاف أن موسكو تدرك ذلك، مشددا على أن مهمة الجيش الأوكراني هي حماية أراضيه.

وطالبت روسيا مرارا، خلال محادثات السلام، بانسحاب القوات الأوكرانية من أربع مناطق أوكرانية هي دونيتسك ولوهانسك وزابوريجيا وخيرسون، والتي لا تسيطر عليها روسيا بالكامل.

وأكد زيلينسكي أن ترامب تواصل معه مرة واحدة قبل مكالمته مع بوتين، ومرة أخرى، برفقة قادة أوروبيين، بعدها.

وكان ترامب قد أعلن، عقب مكالمته مع بوتين، أن المحادثات بين روسيا وأوكرانيا ستبدأ "على الفور".

وأعرب الرئيس الأوكراني عن انفتاحه على إجراء محادثات رفيعة المستوى مع روسيا والولايات المتحدة والدول الأوروبية، مضيفا أن هذه الاجتماعات يمكن أن تُعقد في تركيا أو الفاتيكان أو سويسرا.

وقال زيلينسكي إنه ينتظر حاليا تفاصيل المذكرة التي أشار إليها بوتين بعد المكالمة.

وكان بوتين قد صرح لوسائل الإعلام عقب الاتصال بأن المذكرة ستتضمن جدولا زمنيا ومبادئ لحل سلمي للنزاع، بما في ذلك إمكانية وقف إطلاق النار.