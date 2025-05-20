محافظ القليوبية يشهد حملة مكبرة لإزالة التراكمات أسفل محور الفريق العصار

شهد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، اليوم حملة مكبرة وغير مسبوقة لإزالة تراكمات هائلة من الردم والمخلفات أسفل كباري محور الفريق العصار بحي شرق شبرا الخيمة. وتهدف هذه الحملة الطموحة إلى استغلال هذه الأراضي الحيوية في إقامة مشروعات خدمية تسهم في تحسين جودة الحياة، وتقديم حلول جذرية لمشكلة الازدحام.

لم تكن هذه المخلفات مجرد "قمامة عادية"، بل كانت تراكمات تاريخية من الردم والقمامة التي تم إلقاؤها بالمخالفة على مدار سنوات طويلة، ما جعلها بؤرة للتلوث البصري والبيئي، وعائقاً أمام أي جهود للتنمية في هذه المنطقة المهمة.

وخلال جولته لتفقد سير العمل، تابع المحافظ أعمال المعدات الثقيلة التي تعمل على مدار الساعة لرفع هذه التراكمات الضخمة. وأكد على استمرار العمل دون توقف، موجهاً بضرورة العمل على مدار 24 ساعة للانتهاء من إزالة هذه التراكمات التاريخية في أقرب وقت ممكن، ونقلها إلى المدفن الصحي لضمان معالجتها بشكل سليم، ومنع تكرار المشكلة.

وأكد المحافظ خلال تصريحاته أن "الهدف من هذه الحملة لا يقتصر على إزالة المخلفات، بل يشمل تحويل بؤر الإهمال إلى شرايين حياة تخدم المواطنين وتضيف قيمة حقيقية للمحافظة". مشيراً إلى أن الأراضي التي كانت مهملة وملوثة ستتحول إلى مشروعات خدمية حيوية، مثل مواقف سيارات منظمة، تساهم في حل مشكلة الازدحام وتوفير أماكن آمنة لانتظار المركبات.

وشدد على أهمية المتابعة المستمرة لضمان تسليم الأرض نظيفة بالكامل وجاهزة لبدء تنفيذ المشروعات المخططة.

وأوضح المحافظ أن هذه الحملة تعكس التنسيق الكامل والجهود المتضافرة بين مختلف أجهزة المحافظة. وقد رافقه خلال الجولة كل من الدكتورة إيمان ريان، نائب المحافظ، واللواء إيهاب سراج الدين، السكرتير العام، ورؤساء مدينتي شرق شبرا الخيمة وقليوب.

وتؤكد محافظة القليوبية، من خلال هذه المبادرة، عزمها الراسخ على القضاء على جميع أشكال التلوث والإهمال، واستغلال كل شبر من أراضيها لخدمة المواطنين، بما يحقق طفرة تنموية شاملة ويضع المحافظة على طريق الازدهار والتقدم.