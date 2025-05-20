محافظ أسوان يودع الرحلة الأولى لحجاج القرعة بمطار أسوان الدولي

ودع اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، حجاج بيت الله الحرام بمطار أسوان الدولي، وذلك بحضور اللواء طيار أحمد الباز مدير المطار، ومديري الأوقاف والأزهر، والوعظ والإرشاد.

وجاء ذذلك ضمن الرحلة الأولى لحجاج القرعة البالغ عددهم 265 حاجا وحاجة والمتجهين إلى الأراضى المقدسة لأداء فريضة ومناسك الحج للعام الحالي على الرحلة رقم (MS0671) التي أقلعت في تمام الساعة 3:40 عصراً إلى مطار جدة بالسعودية.

وقدم المحافظ خالص التهاني لحجاج بيت الله الحرام، واطمأن على توفير التسهيلات وإنهاء إجراءات السفر في سهولة ويسر، مطالبهم بالدعاء لمصر بأن يديم عليها الأمن والأمان والاستقرار، وأن يحفظها من كل سوء، لأنهم يمثلون فى هذه اللحظات الطاهرة قلوب الملايين من أبناء الوطن.

فيما أشاد حجاج بيت الله الحرام بالتيسيرات والتسهيلات التى لمسوها خلال استكمال إجراءات السفر، مقدمين شكرهم لمحافظ أسوان والمسئولين على رعايته الكريمة لهم واهتمامه بتواجده شخصياً لتوديعهم إلى الأراضى المقدسة.

وفي السياق ستنطلق الرحلة الثانية والثالثة حجاج الجمعيات يوم السبت الموافق 24 مايو الجارى حيث تقلع الرحلة الثانية الساعة 2:15 صباحاً على رقم (MS0673)، وتضم 135 راكبا، والرحلة الثالثة تقلع الساعة 3:25 صباحاً على رقم (MS0665)، وتضم 285 راكبا.