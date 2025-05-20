النفط العراقية ترفض تعاقدات حكومة كردستان لاستثمار حقلين بالسليمانية

أعلنت وزارة النفط الاتحادية العراقية، اليوم الثلاثاء، رفضها للإجراءات الخاصة بتعاقد وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان لاستثمار حقلي "ميران" و "توبخانة -كردمير" في محافظة السليمانية.

وقالت وزارة النفط، في بيان نشرته على صفحتها بموقع فيسبوك اليوم: "تداولت بعض المواقع الإخبارية خبر صادر من حكومة إقليم كردستان تضمن اتفاقيات الطاقة الجديدة التي تبلغ قيمتها عشرات المليارات من الدولارات".

وأضافت أنها توضح رفضها للإجراءات الخاصة بتعاقد وزارة الثروات الطبيعية في حكومة اقليم كردستان لاستثمار حقل "ميران" وحقل "توبخانة - كردمير" في محافظة السليمانية؛ لأن هذه الإجراءات مخالفة للقرارات الصادرة من محكمة التمييز الاتحادية، التي أشارت إلى عدم شرعية العقود المبرمة بعد صدور قرار المحكمة الاتحادية العليا في الدعوى المرقمة (59 / اتحادية 2012 وموحدتها 110 /اتحادية 2019 ) .

وأشارت الوزارة، إلى انه بالرغم من حاجة العراق لتعظيم استثمار الغاز وسد الحاجة المحلية لتشغيل محطات توليد الكهرباء في البلاد، إلا أن الإجراءات المتخذة من قبل حكومة الإقليم تعد مخالفة صريحة للقانون العراقي.

وأوضحت الوزارة، أن الثروات النفطية تعد ملكا لجميع أبناء الشعب العراقي ، وأن أي إجراء لاستثمار هذه الثروة يجب أن يكون من خلال الحكومة الاتحادية، مؤكدة بطلان هذه العقود استنادا للدستور العراقي وقرارات المحكمة الاتحادية.