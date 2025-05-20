فون دير لاين تشكر ترامب على جهوده لوقف إطلاق النار في أوكرانيا

شكرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين على "جهوده الدؤوبة لإحلال وقف لإطلاق النار في أوكرانيا".

وكتبت في منشور على منصة "إكس": "من المهم أن تظل الولايات المتحدة منخرطة في هذا المسار".

وجاءت تصريحات فون دير لاين عقب إجراء ترامب، مساء الاثنين، ثالث مكالمة هاتفية له منذ توليه منصبه في يناير مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وعقب المكالمة، أعلن ترامب عبر منصته "تروث سوشيال" أن روسيا وأوكرانيا ستبدآن مفاوضات "على الفور" لإنهاء الحرب، مشيرا إلى أن البابا ليو الرابع عشر عرض الفاتيكان كمكان لاستضافة المحادثات. إلا أنه لم يحدد من سيشارك ي هذه المحادثات.

وأطلع ترامب فون دير لاين، والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وقادة أوروبيين آخرين على نتائج محادثته مع بوتين.