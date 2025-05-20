مؤشر داكس يتجاوز 24 ألف نقطة للمرة الأولى في تاريخه

تجاوز مؤشر "داكس" الرائد في البورصة الألمانية، مستوى 24 ألف نقطة للمرة الأولى في تاريخه مسجلا 24006 نقاط في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء.

ومنذ بداية العام، حقق مؤشر داكس، ارتفعا بنسبة نحو 20%، وهو ما يتجاوز تعويض هبوطه في أبريل الماضي.

ويرجع الارتفاع الملحوظ -من بين أمور أخرى- إلى الأمل في التوصل إلى حل للنزاع الجمركي.

ووصل مؤشر داكس، بالفعل إلى أعلى مستوى قياسي له أمس الاثنين، مستفيدا من سرعة هدوء الإثارة الأولية في نيويورك بشأن تخفيض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة من قبل وكالة "موديز".

وبرزت اليوم الثلاثاء، آمال غامضة بشأن إمكانية التوصل إلى وقف إطلاق نار في أوكرانيا.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعد بإجراء مفاوضات فورية في هذا الشأن بعد مكالمة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ولكن لا يزال هناك تشكك بين المحللين.