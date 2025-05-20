إسبانيا: يجب على الاتحاد الأوروبي إعادة النظر في علاقاته بإسرائيل بعد هجماتها ضد غزة

قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، اليوم الثلاثاء، إن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى مراجعة علاقته مع إسرائيل وذلك ردا على الهجمات التي تشنها على غزة، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

ونقلت بلومبرج عن ألباريس، الذي يحضر اجتماعا مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي في بروكسل اليوم الثلاثاء، قوله إنه ينبغي على التكتل أن يراجع اتفاقية الشراكة التي تحكم علاقاته مع إسرائيل من أجل ممارسة ضغط على حكومة بنيامين نتنياهو.

وأضاف ألباريس أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يستخدم التدابير الدبلوماسية وربما حتى فرض عقوبات من أجل إقناع نتنياهو بوقف الهجمات على غزة.

وقال ألباريس في مقابلة ،:" انتهى وقت الأقوال وينبغي علينا التحرك".

وأضاف ، :" إن شن عملية عسكرية إسرائيلية جديدة في غزة لا معنى له سوى تحويل غزة إلى مقبرة وهذا أمر لا يمكن للمجتمع الدولي أن يسمح به".