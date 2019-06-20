الاتحاد التونسي يعلن بيع 15 ألف تذكرة لمباراة أنجولا

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم أنه تم بيع أكثر من 15.800 تذكرة لمباراة نسور قرطاج أمام أنجولا في افتتاحية مباريات المجموعة الخامسة من كأس الأمم الإفريقية والتي ستُقام في مصر خلال الفترة بين 21 من الشهر الجاري حتى 19 من يوليو المقبل.

وقال الاتحاد التونسي نقلًا عن محسن عنان المدير التنفيذي لمنطقة السويس إنه في حال استمرار بيع تذاكر المتنخب التونسي لمباراة أنجولا سيكون استاد السويس ممتليء على أخره والذي يتسع إلى 20 ألف متفرج.

وأضاف الاتحاد التونسي أن مباريات المنتخب لقيت إقبالا واسعًا وأنه سيواصل اللعب على استاد السويس في حال نجاح الفريق في احتلال صدارة المجموعة الخامسة حتى مباريات دور الثمانية من البطولة.

ويتواجد المنتخب التونسي في المجموعة الخامسة بجانب كل من : أنجولا، مالي، موريتانيا