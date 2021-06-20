الفلبين تعتزم الإسراع من وتيرة حملة التطعيم ضد كورونا

تعتزم الفلبين الإسراع من وتيرة حملة التطعيم ضد فيروس كورونا والبدء في تطعيم شبابها في وقت لاحق هذا العام، بعد التوقيع على أكبر اتفاق توريد حتى الآن مع شركتي "فايزر" و"بيونتيك إس إي" للأدوية، طبقا لما ذكره المسؤول عن حملة التطعيم ضد الفيروس بالحكومة، كارليتو جالفيز، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد.

ومن المتوقع أن تبدأ الجرعات وعددها 40 مليون من لقاح "فايزر-بيونتيك" في الوصول من أغسطس المقبل، ليصل إجمالي إمدادات اللقاح في البلاد إلى 157 مليون، طبقا لما ذكره جالفيز في بيان اليوم الأحد.

وتابع أن ذلك بالإضافة إلى اتفاقيات للحصول على 26 مليون جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا من شركة "سينوفاك بيوتيك" و20 مليون من شركة "موديرنا" و17 مليون من شركة "استرازينيكا" وعشرة ملايين من اتفاق مع روسيا للحصول على لقاح "سبوتنيك في".