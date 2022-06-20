الريان يقطع الطريق على موسيماني في قطر ويتعاقد مع كوردوفا

أعلن نادي الريان القطري تعاقده مع نيكولاس كوردوفا لقيادة الفريق الأول في الموسم المقبل، ليقطع بذلك الطريق على بيتسو موسيماني، مدرب الأهلي السابق.

وكانت تقارير صحفية قد ذكرت في وقتٍ سابق أن بيتسو موسيماني لديه عرض ضخم من نادي الريان، مُشيرةً إلى أن المدرب الجنوب إفريقي على وشك تدريب الفريق، إلا أن ذلك لم يحدث.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي الريان عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "نيكولاس كوردوفا مدربًا للرهيب في الموسم القادم".

وكان موسيماني قد اقترن أيضًا بتدريب السد القطري، قبل أن يعلن الأخير تعاقده مع خوان مانويل ليلو، مساعد بيب جوارديولا في مانشستر سيتي الإنجليزي لتدريب الزعيم القطري في الموسم المقبل.

يُذكر أن النادي الأهلي كان أعلن الأسبوع الماضي فسخ التعاقد مع بيتسو موسيماني بشكل رسمي، وذلك وفقًا لرغبته.