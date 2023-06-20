الخارجية السورية: التصعيد الإسرائيلي في جنين لن يُقابل إلا بالمزيد من التمسك بالحقوق

قالت وزارة الخارجية والمغتربين السورية، إن ممارسات الاحتـلال الإسرائيلي الإجرامية تصاعدت في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال الأسابيع الأخيرة، وكان آخرها مجزرة جنين التي أدت لاستشهاد وإصابة العشرات من الفلسطينيين.

وأضافت في بيان، مساء الثلاثاء، أن «مخيم جنين بالذات يمثل صمود الشعب الفلسطيني، ويحمل في الوقت ذاته بصمات الدمار الذي قامت به إسرائيل مرارًا، من خلال جرائمها التي تعدّ جرائم ضد الإنسانية».

ونوهت أن «استمرار دعم الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الغربية لجرائم إسرائيل واعتداءاتها وانتهاكاتها للقوانين الدولية في فلسطين، ليس إلا دعوة لها للاستمرار في هذا النهج العنصري».

وأدانت سورية الممارسات الإجرامية الإسرائيلية، متوجهة بالتحية لنضال الشعب الفلسطيني في مواجهة آلة القتل هذه.

وجددت ثقتها بأن هذا التصعيد الإسرائيلي لن يُقابل إلا بالمزيد من التمسك بالحقوق، وفي مقدّمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

وأفادت إذاعة جيش الاحتلال، مساء اليوم الثلاثاء، بمقتل أربعة إسرائيليين في عملية إطلاق نار قرب مستوطنة (عيلي) شمال رام الله.

ويأتي الهجوم غداة استشهاد ستة فلسطينيين، في عملية عسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

ووفق وسائل إعلام إسرائيلية فقد تم إطلاق النار على منفذ عملية إطلاق النار، وعلى «ما يبدو انسحب منفذ ثان من مكان الحادث قرب مستوطنة (عيلي)».

وأكدت أن «المنفذ استعمل بندقية آلية من طراز (M16)».