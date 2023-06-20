طوارئ بلجان السياحة في المنافذ والمطارات المصرية والسعودية استعدادا لسفر الحجاج

أعلنت اللجان التابعة لوزارة السياحة والآثار، حالة الطوارئ والاستعداد القصوى وذلك مع تكثيف رحلات سفر حجاج الشركات السياحية إلى الأراضي المقدسة لأداء الحج هذا العام.

ونشرت الوزارة لجانها في جميع المطارات المصرية والسعودية، وميناء نويبع، ومنفذ حالة عمار الحدودي بين السعودية والأردن، وذلك بالتعاون والتنسيق التام بين الوزارة وغرفة شركات السياحة، وتنفيذا لتوجيهات وزير السياحة والآثار، حيث تم تكليف تلك اللجان بالعمل على مدار الساعة والتدخل الفوري لحل أي مشكلة تواجه حجاج السياحة.

كما تقوم تلك اللجان بالتنسيق التام مع السلطات السعودية؛ لتسهيل وصول الحجاج ونقلهم إلى أماكن إقامتهم في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وتتابع سامية سامي رئيس بعثة الحج السياحي ورئيس الإدارة المركزية للشركات بوزارة السياحة والآثار وجميع أعضاء البعثة، أحوال الحجاج سواء من خلال تلك اللجان أو لجان الوزارة بكل من مكة والمدينة.

وأكدت أنه رحلات نقل حجاج السياحة تسير بانتظام شديد، مشيدة بالتسهيلات الكبرى التي تقدمها السلطات السعودية للحجاج بجميع المطارات والمنافذ والتعاون المستمر مع اللجان التابعة لوزارة السياحة والأثار.

وأوضحت أن اللجان المكلفة بمتابعة أحوال حجاج السياحة، سواء المطارات والمنافذ أو مكة والمدينة لم تتلق أي شكاوى من الحجاج حتى الآن، مؤكدة التزام الشركات السياحية بتعاقداتها مع الحجاج، وشددت على أن اللجان بمكة والمدينة تتنقل بين أماكن إقامة حجاج السياحة لاستطلاع أحوالهم ومتابعة أي شكاوى لأي حاج والتدخل لحلها.

وأشادت بالتعاون الكبير بين أعضاء اللجنة العليا للحج السياحي؛ حرصا من الجميع على نجاح الموسم وراحة الحجاج، وأضافت أن العمل سيستمر على قدم وساق حتى وصول آخر حاج تابع لشركات السياحة ثم يبدأ الاستعداد لأداء الفريضة.

وأشارت إلى المجهود الكبير الذي يبذله الجميع لتوفير سبل الراحة لحجاج السياحة، لاسيما تقديم الخدمات الطبية لأكثر من 16 ألف حاج هذا العام، وذلك من خلال العيادة الطبية التي تم إنشاؤها بفندق أبراج القصواء بمنطقة أجياد بمكة المكرمة، بالتعاون مع وزارة الصحة.

وقالت سامية سامي، إن اختيار ذلك الفندق لإقامة العيادة يأتي في ضوء حرص وزارة السياحة والآثار وغرفة الشركات السياحية، على توفير سبل الراحة للحجاج، لاسيما في ظل وجود عدد كبير من الحجاج السياحة في الفنادق المحيطة بها، مما يسهل الوصول إليها من جانب الحجاج، وقد تم تزويد العيادة بمخزون كافِ من الأدوية والمستلزمات الطبية بما يحقق أفضل خدمة طبية علاجية ووقائية للحجاج المصريين.