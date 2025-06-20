السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة: لم يفت الأوان بعد أمام إيران لتغيير مسارها

قالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، دوروثي شيا، إن بلادها تأمل في تجنب المزيد من التصعيد في الصراع بين إيران وإسرائيل.

وشددت شيا أمام مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، على أن "الأوان لم يفت بعد أمام الحكومة الإيرانية لتقوم بالخطوة الصحيحة."

وأضافت: "كان الرئيس ترامب واضحا في الأيام الأخيرة بأن على القيادة الإيرانية أن تتخلى تماما عن برنامج تخصيب اليورانيوم وأي طموحات لامتلاك سلاح نووي."

وأكدت شيا، أن الولايات المتحدة لا تزال تقف إلى جانب إسرائيل، و"تدعم إجراءاتها ضد الطموحات النووية الإيرانية."

وقالت إن القيادة الإيرانية كان بإمكانها تجنب هذا الصراع من خلال الموافقة على اتفاق نووي، لكنها اختارت بدلا من ذلك "المماطلة والإنكار".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرح بأنه يدرس توجيه ضربة لإيران بهدف تدمير برنامجها النووي.