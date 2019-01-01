الاحتلال الإسرائيلي يستهدف مراكب الصيادين الفلسطينيين قبالة سواحل غزة

أطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية النار، صباح اليوم السبت، صوب مراكب الصيادين الفلسطينين قبالة سواحل شمال قطاع غزة.

وذكرت لجان الصيادين بغزة - في بيان اليوم السبت - أن الزوارق الحربية الإسرائيلية أطلقت النار على المراكب في منطقة الصيد المسموح بها دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.

وتنفذ زوارق الاحتلال اعتداءات متواصلة على الصيادين بشكل شبه يومي. ويعاني قطاع الصيد البحري في قطاع غزة من مشاكل عدة سببها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أبرزها ممارسات الاحتلال الإجرامية المستمرة والتي تتمثل بإطلاق النار واعتقال الصيادين ومصادرة مراكبهم، بالإضافة إلى عدم الالتزام بالاتفاقيات المعقودة مع الفلسطينيين؛ إذ تفرض بالقوة حدودا غير ثابتة؛ فتتراجع عن المساحات التي سمحت بها.

وأدى الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة إلى نقص قطع غيار مراكب الصيادين، ما تسبب في توقف عدد من المراكب