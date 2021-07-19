اتحاد المحامين العرب يطالب بتدخل دولي فوري لحماية المسجد الأقصى

أدان اتحاد المحامين العرب بأشد العبارات تجدد انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي لقدسية المسجد الأقصى المبارك أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين بالاعتداء على المصلين ومطاردتهم وطردهم من باحاته.



وقال الأمين العام للاتحاد، النقيب المكاوي بنعيسى، في بيان صحفي الاثنين، "لقد تابع الاتحاد هذه الأفعال البغيضة التي ليست بجديدة على الاحتلال الإسرائيلي لكنها تجاوزت كل الخطوط الحمراء لدى العرب والمسلمين بجميع أنحاء العالم، خاصة وأنها تنفذ بشكل رسمي ممنهج مع قرب عيد الأضحى المبارك لاستفزاز مشاعر العرب والمسلمين بالاعتداء على مقدساتهم وتدنيسها".



وطالب بنعيسى بتدخل دولي فوري لحماية المسجد الأقصى والقدس الشريف من الاعتداءات الهمجية للاحتلال الإسرائيلي الغاشم ومن محاولات تهويدهما وتغيير وضعهما التاريخي والقانوني والديني.



ودعا الأمين العام لاتحاد المحامين العرب، المنظمات الدولية وخاصة مجلس الأمن الدولي بأن تضطلع بمهامها ومسؤولياتها لمحاسية الاحتلال على جرائمه.