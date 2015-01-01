«ليكيب» تكشف عن موعد تقديم نانت لـ مصطفى محمد

كشفت تقارير صحفية فرنسية عن موعد تقديم مصطفى محمد، الوافد الجديد لصفوف نانت الفرنسي على سبيل الإعارة قادمًا من جالاتا سراي التركي، للجماهير.

وفقًا لصحيفة «ليكيب» الفرنسية، عزز النجم المصري مصطفى محمد هجوم نانت بعد انتقاله للفريق الفرنسي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية على سبيل الإعارة وفي انتظار اجتيازه للكشف الطبي لاتمام انتقاله رسميًا.

وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن مصطفى محمد سيكون لاعبًا بصفوف نانت رسميًا بنهاية الأسبوع الجاري بعد وصوله أمس الثلاثاء للعاصمة الفرنسية، وخضوعه اليوم الأربعاء للفحص الطبي، ومن المتوقع تقديمه رسميًا للجمهور كلاعبًا بصفوف نانت الخميس المقبل.

وأتمت «ليكيب» تقريرها بأن مصطفى محمد صاحب الـ24 عامًا والذي كان قريبًا من الانتقال لصفوف سانت إيتيان وبوردو العام الماضي، سينتقل لصفوف نانت لمدة موسم على سبيل الإعارة مع وجود بند بأحقية الشراء مقابل 6 ملايين يورو.