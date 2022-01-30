تحالف دعم الشرعية باليمن ينفي تنفيذ ضربات جوية في محافظة الضالع اليمنية

نفى تحالف دعم الشرعية في اليمن، الذي تقوده السعودية، اليوم الأربعاء، تنفيذ ضربات جوية في محافظة الضالع، مؤكدا أن هذه المزاعم "عارية من الصحة".

وأكدت قوات تحالف دعم الشرعية، التي تقودها السعودية، اليوم الأربعاء، "أن مزاعم ميليشيات الحوثي الإرهابية (المدعومة من إيران) عن تنفيذ قوات التحالف لضربات جوية بالضالع عارية من الصحة".

وقال التحالف في تصريحات نقلتها "العربية" اليوم الأربعاء: "مزاعم الحوثيين تنفيذ التحالف ضربات جوية بالضالع عارية عن الصحة، والضربات الجوية للتحالف توقفت مع بدء سريان الهدنة".

وأضاف "نتخذ وندعم كافة الإجراءات لتثبيت الهدنة بين الأطراف اليمنية".

وكان مصدر عسكري تابع للحوثيين قال في تصريحات نقلتها قناة "المسيرة" التي تديرها الجماعة إن التحالف "شن 3 غارات جوية بمحافظة الضالع"، وتابع المصدر: "الخروقات شملت تحليقًا لطيران الاستطلاع والتجسس واستحداث تحصينات قتالية وقصف مدفعي وبمختلف الأعيرة النارية"، وهو ما نفاه التحالف تماما.

وكانت الهدنة في اليمن دخلت حيز التنفيذ في 4 أبريل الماضي لمدة شهرين، قبل أن تُمدد في 2 يونيو لمدة شهرين آخرين.