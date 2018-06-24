وزير الإعلام اليمني: حصار الحوثيين لقرية خبزة جريمة حرب مكتملة الأركان

أكد وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني ، اليوم الأربعاء، أن فرض ميليشيا الحوثي لحصار على قرية "خبزة" بمديرية القريشية محافظة البيضاء وقصفها العشوائي لمنازل المواطنين بقذائف الدبابات والمدفعية، والذي أدى لسقوط ضحايا، جريمة حرب مكتملة الأركان.

وقال الإرياني - في تصريحات لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) - إن ارتكاب ميليشيا الحوثي هذه الجريمة النكراء في ظل سريان الهدنة يؤكد عدم اكتراثها بدعوات وجهود التهدئة وإحلال السلام وتخفيف المعاناة عن كاهل اليمنيين، مشيرا إلى ميليشيا الحوثي تستغل الهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة للتحشيد والتفرغ لقمع القبائل التي لا تدين لها بالولاء وإخضاعها لمشروعها.

وطالب الإرياني، المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي بإدانة هذا الهجوم وممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي لإنهاءه، وملاحقة المسئولين عنه في المحاكم الدولية ورفع الحصار فورا عن قرية "خبزة" وفتح ممر آمن للمواطنين والسماح بإسعاف المصابين.