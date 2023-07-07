فرنسا تدين إجراءات الاحتلال الأحادية في الأراضي الفلسطينية

أكدت كاثرين كولونا وزيرة الخارجية الفرنسية، دعم بلادها لحل الدولتين، ودعم أية جهود هادفة لتفعيل العملية السياسة، وإحداث اختراق يسمح بعودة المفاوضات وفق القانون الدولي والمرجعيات الدولية المعتمدة.. معربة عن إدانتها الشديدة لعنف المستوطنين، ولكامل الإجراءات الأحادية التي أقدم عليها الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وشددت كولونا، خلال اتصال هاتفي أجرته مع نظيرها الفلسطيني رياض المالكي، على أهمية دعم وتعزيز السلطة الوطنية الفلسطينية وتقويتها، وفتح أفق لعملية سياسية ذات مغزى عبر طاولة المفاوضات.

من جهته، أشار المالكي إلى حجم الانتهاكات والجرائم التي يرتكبها الاحتلال عبر أدواته المختلفة بما في ذلك إرهاب المستوطنين، بحماية جيش الاحتلال، مؤكدا ضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الأعزل، داعيا أعضاء مجلس الأمن الدولي لزيارة الأراضي الفلسطينية المحتلة والاطلاع على ممارسات الاحتلال الإسرائيلي العنصرية بحق أبناء الشعب الفلسطيني