المستشفيات التعليمية: تدشين 12 سريرا بالرعاية المركزة بمستشفى سوهاج التعليمي

• زيارة ميدانية لرئيس الهيئة لمتابعة سير العمل بمستشفى أحمد ماهر التعليمي

أعلن الدكتور محمد مصطفى عبد الغفار رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية عن تدشين وضم ١٢ سريرا لأقسام الرعاية المركزة بمستشفى سوهاج التعليمي بعد التطوير الشامل ليدخلوا الخدمة من اليوم، وذلك بعد التغلب على مشكلة توفير القوى البشرية لتشغيل القسم.

وفى سياق متصل، افتتح رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية اليوم السبت أحدث وحدة لحركية أمراض الجهاز الهضمي بمصر بوحدة مناظير الجهاز الهضمى بمستشفى أحمد ماهر التعليمي، والتى تعمل لأول مرة داخل مستشفيات وزارة الصحة بمصر.

وأكد رئيس الهيئة أن الهيئة تحرص على تزويد ودعم وحدة مناظير الجهاز الهضمى بأحدث الأجهزة والتقنيات على مستوى العالم، فهي تضم أفضل الكوادر البشرية من أساتذة واستشاريين، فبعد أن تم تشغيل خدمة مناظير الفراغ الثالث من أشهر قليلة، تم اليوم تشغيل أحدث وحدة لحركية أمراض الجهاز الهضمى فى مصر والأولى من نوعها داخل مستشفيات الوزارة.

وأضاف رئيس الهيئة أنها تقلل احتياج المرضى لإجراء أنواع الأشعة المختلفة بالصبغة، مما يقلل تعرض المريض للأشعة والمحافظة على صحة الكلى من أثار الصبغات المتكررة.

ولفت رئيس الهيئة إلى أنه تم أيضا إفتتاح وتشغيل خدمة الذكاء الاصطناعى فى مجال مناظير الجهاز الهضمي، وتعتبر أول وحدة فى مصر تمتلك هذا الجهاز وتقدم هذه الخدمة بصفة مستمرة، والتى تسهم فى الاكتشاف المبكر جدا والتشخيص لأورام القولون، وهي عبارة عن برنامج متطابق مع وحدة المناظير يقوم بالإشارة على أي زائدة قولونية (أو سلائل) وتحديد نوعها ما إذا كانت حميدة أو خبيثة، حيث أن سرطان القولون مرض يمكن تجنبه بنسبة ١٠٠% إذا تم تشخيصه في وقت مبكر جدا.

من جانبه، قال الدكتور مصطفى القاضى مدير مستشفى أحمد ماهر والجمهورية التعليمي إن الخدمات الجديدة والإجراءات التي تقدمها الوحدة تجنب المريض التدخل الجراحى المتكرر للمضاعفات وكذلك الاشعة التداخلية، ويعتبر حل نهائي لمشاكل المرضى، ويسهم فى استخراج الحصوات المرارية من الكبد بدون جراحة ويعالج ضيق الوصلات بين الأمعاء والقنوات المرارية.

وأوضح الدكتور محمد شعبان مدير وحدة المناظير أن الوحدة تقدم خدمة منظار القنوات المرارية عن طريق منظار الأمعاء الدقيقة القصير، والتى تعالج انسداد والتهاب القنوات المرارية فى المرضى ذوى التشريح المرارى المتغير مثل ما بعد عمليات استئصال البنكرياس وما بعد عمليات تحويل المسار للتخسيس أو لأي سبب آخر وما بعد مضاعفات عملية استئصال المرارة ومرضى استئصال جزء من المعدة أو الاثنى عشر أو الأمعاء الدقيقة، ويعتبر اجراء متقدم جدا لا يتم الا فى مراكز الاحالة التى يعمل بها خبراء فى مجال مناظير القنوات المرارية ومناظير الأمعاء الدقيقة.

ولفت الدكتور أحمد عبده استشارى مناظير الجهاز الهضمى المتقدمة إلى أن جهاز تخطيط وتدريب عضلات الشرج يسهم عن طريق جلسات العلاج الحيوي فى تقليل احتياج المريض إلى التدخل الجراحى والعلاج المزمن، ويسهم كذلك فى تشخيص وعلاج الحالات المستعصية التى تعانى من أمراض الجهاز الهضمى الوظيفية.

يأتى ذلك فى إطار الزيارة الميدانية التى قام بها اليوم الدكتور محمد مصطفى عبد الغفار لمستشفى أحمد ماهر التعليمي بالقاهرة، لمتابعة الأداء وانتظام سير العمل، ورافقه خلال الزيارة الدكتور شريف صفوت نائب رئيس الهيئة للشئون الفنية، ورافقهم خلال الزيارة مصطفى القاضى مدير المستشفى.