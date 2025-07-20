 تفاصيل صفقة انتقال راشفورد إلى برشلونة - بوابة الشروق
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تفاصيل صفقة انتقال راشفورد إلى برشلونة

زيـاد الميرغني
نشر في: الأحد 20 يوليه 2025 - 12:41 ص | آخر تحديث: الأحد 20 يوليه 2025 - 12:41 ص

أفادت تقارير صحفية، عن تفاصيل صفقة انتقال ماركوس راشفورد، مهاجم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي إلى برشلونة الإسباني.

وحسب ما ذكرته صحيفة«ماركا» الإسبانية، برشلونة سيضم راشفورد بنظام الإعارة مع بند خيار شراء العقد بنهاية الموسم بقيمة تصل إلى 35 مليون يورو.

وأشارت إلى أن اليونايتد اتفق مع برشلونة على تحمل النادي الكتالوني راتب راشفورد بالكامل خلال فترة الإعارة، علمًا بأن اللاعب سيخفض راتبه بالصورة التي تناسب البارسا على الصعيد المالي.

ونوهت أن برشلونة سوف يقدم راشفورد لوسائل الإعلام الإسبانية، كلاعب جديد في الفريق، يوم الثلاثاء المقبل، على أن يسافر مع الفريق الأول، تحت إمرة هانز فليك، إلى الجولة الآسيوية للتحضير للموسم الكروي الجديد.


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