بابا الفاتيكان يدعو لإنهاء وحشية الحرب بعد الهجوم على الكنيسة الكاثوليكية في غزة

دعا البابا ليو بابا الفاتيكان، الأحد، إلى وضع حد «لوحشية الحرب»، معربًا عن ألمه العميق إزاء الغارة الإسرائيلية على الكنيسة الكاثوليكية الوحيدة في غزة.

واستُشهد 3 أشخاص وأصيب آخرون، منهم كاهن الرعية، في الهجوم على مجمع كنيسة العائلة المقدسة في مدينة غزة، يوم الخميس الماضي.

وبحسب ما نشرته وكالة «رويترز»، قال البابا: «أناشد المجتمع الدولي مراعاة القانون الإنساني واحترام الالتزام بحماية المدنيين، ومنع العقاب الجماعي والاستخدام العشوائي للقوة والتهجير القسري للسكان».

من جهتها، أدانت مصر بأشد العبارات استهداف الجيش الإسرائيلي دور العبادة في قطاع غزة من مساجد وكنائس، والتي كان آخرها قصف كنيسة دير اللاتين في غزة.

ونوهت وزارة الخارجية في بيان، أن قصف الكنيسة «جريمة جديدة وانتهاك سافر للقانون الدولي الإنساني»، معربة عن استنكارها الشديد للانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة لكل قواعد القانون الدولي الإنساني في حربها ضد المدنيين الفلسطينيين الأبرياء في قطاع غزة.

ودعت مصر، المجتمع الدولي لوضع حد لتلك الانتهاكات، وإلزام إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، بالاضطلاع بمسئولياتها في حماية دور العبادة وعدم المساس بأي شكل من الأشكال بالأماكن المقدسة.