أعلن وزير الثقافة والسياحة التركي محمد نوري أرصوي، أمس السبت، استعادة التمثال البرونزي للإمبراطور الروماني ماركوس أوريليوس، بعد تهريبه من مدينة بوبون القديمة إلى الولايات المتحدة قبل 65 عاما.

وقال الوزير، في منشور على حسابه الرسمي بموقع "إكس": "بعد جهود حثيثة ونضال طويل من جمع الأدلة اللازمة، تمكنا من استعادة تمثال الإمبراطور الفيلسوف ماركوس أوريليوس إلى أرضه".

وأوضح أن التمثال تم تهريبه من مدينة بوبون القديمة خلال ستينيات القرن الماضي، ونقله إلى الولايات المتحدة. وأضاف أن التمثال سيتم عرضه في أنقرة خلال وقت لاحق.

وأكد استمرار الجهود التركية لاستعادة كل "تراثنا الثقافي المسروق" سواء كان داخل البلاد أو خارجها.

تجدر الإشارة إلى أن تمثال ماركوس أوريليوس، الذي يعود تاريخه إلى القرنين الثاني والثالث الميلادي، تم تهريبه إلى الخارج نتيجة حفريات غير قانونية أجريت في ستينيات القرن الماضي في مدينة بوبون القديمة التابعة لولاية بوردور جنوب غربي تركيا.

ويعتبر أحد أندر التماثيل البرونزية في منطقة الأناضول، وقد انتقلت ملكيته على مر السنين، لتصل إلى متحف كليفلاند للفنون بولاية أوهايو الأمريكية قبل إعادته إلى تركيا.