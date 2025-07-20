أعلنت وزارة الصحة في غزة، أنه من المقرر أن يتم اليوم الأحد، وعبر منظمة الصحة العالمية "WHO" إدخال ثلاث شاحنات تحمل أدوية ومستلزمات طبية إلى مستشفيات القطاع، ولا تحتوي على أي أصناف غذائية.

وأوضحت الصحة، في بيان وصل وكالة "صفا"، أن الأصناف المتوقع وصولها على درجة كبيرة من الأهمية والاحتياج العاجل لاستمرار تقديم الرعاية الطبية للجرحى والمرضى وإنقاذ الحياة.

وأهابت بالمواطنين، وكل الوجهاء والعائلات والجهات المعنية بذل الجهد لحماية القافلة، وذلك لعدم التعرض للشاحنات، (والتي تحمل رايات باللون الأبيض)، وتمكين وصولها الآمن للمستشفيات لإنقاذ حياة المرضى والجرحى.