رئيسة تايوان تعلن تأييدها للديمقراطية مع تصاعد حدة التوتر مع الصين بشأن احتجاجات هونج كونج

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قالت الرئيسة التايوانية، تساي إنج وين، اليوم الثلاثاء، إن تايوان تقف بقوة ضد الإكراه وستواصل تأييدها لقيم الحرية والديمقراطية، وذلك مع تصاعد حدة التوترات مع الصين بشأن احتجاجات هونج كونج.

وقالت تساي خلال تصريحاتها الافتتاحية في منتدى دولي بشأن الحوار بين آسيا والمحيط الهادئ: "أود أن أكون واضحة للغاية.. لقد أثبت نموذج هونج كونج بشكل نهائي أن الديمقراطية والاستبداد لا يجتمعان".

وجاءت تصريحات تساي بعد يوم من تحذير بكين لتايبيه من تقديم مساعدات إنسانية للمتظاهرين المؤيدين للديمقراطية في هونج كونج.

وانتقد ما شياو قوانج، المتحدث باسم مكتب شؤون تايوان في مجلس الدولة الصيني بشدة يوم الاثنين قرار تايوان بمنح اللجوء للمشاركين في الاحتجاجات المناهضة للحكومة في هونج كونج.

وأكدت إدارة تساي على مدار أسابيع أنها سوف توفر مساعدات إنسانية لأشخاص من هونج كونج يطلبون اللجوء.

وقال الحزب الديمقراطي التقدمي الحاكم، الذي تنتمي إليه تساي، إن تطبيق سياسة بكين فيما يتعلق بـ "بلد واحد ونظامين" على هونج كونج، يمثل مأساة تاريخية.

وحثت تساي اليوم الثلاثاء أيضا بكين على "التواصل بإخلاص مع المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية في هونج كونج بدلا من التلاعب بالرأي العام من خلال وسائل التواصل الاجتماعي".