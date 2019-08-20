قال المتحدث الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الفريق الركن شمس الدين كباشي، إن رئيس المجلس الفريق أول عبد الفتاح البرهان، قد أصدر مرسومًا دستوريًا بتشكيل المجلس السيادي.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، عقد مساء اليوم الثلاثاء، أن التشكيل ضم كلًا من الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيسًا لمجلس السيادة، وعضوية كل من الفريق أول محمد حمدان دقلو، والفريق الركن شمس الدين كباشي، والفريق الركن ياسر عبد الرحمن حسن، واللواء الركن مهندس إبراهيم جابر كريم.

وأردف كذلك أن تشكيل المجلس السيادي ضم حسن محمد إدريس قاضي، والدكتور الصديق تاور كافي، ومحمد الفكي سليمان، ومحمد حسن عثمان، وعائشة موسى السعيد، ورجاء نيكولا عيسى عبد المسيح.

وقع المجلس العسكري السوداني وقوى الحرية والتغيير، مساء السبت، على الاتفاق الانتقالي في السودان، بحضور وفود دولية.

وشهد على التوقيع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، ورئيس الوزراء الإثيوبي، ورئيس المفوضية الإفريقية