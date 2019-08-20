وزير الرياضة يستقبل منتخب الناشئين لكرة اليد «أبطال العالم» بمطار القاهرة

استقبل فجر الأثنين أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، منتخب مصر لكرة اليد والحاصل على بطولة العالم للناشئين والتي أقيمت بدولة مقدونيا، خلال الفترة من 6 إلى 18 أغسطس.

وشهد الاستقبال حضور هشام نصر رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد، وحشود جماهيرية غفيرة.

وعبر صبحي عن سعادته الكبيرة بهذا الإنجاز الذي عكس التطور التدريجي للعبة كرة اليد، حتى وصلت الي القمة باعتلائها عرش اللعبة على مستوى العالم في فئة الناشئين.

وقدم وزير الشباب والرياضة التهنئة للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والداعم لشباب مصر في مختلف الالعاب الرياضية، مؤكدا على أن القيادة السياسية، لديها إيمان قوي بأن الرياضة هي أمن قومي وأحد أهم المجالات التي تساهم في رسم ثقافة المجتمع والمساهمة في تحقيق التنمية الشاملة،

وأضاف صبحي أن استراتيجية وزارة الشباب والرياضة والمنبثقة من استراتيجية بناء الإنسان المصري، ورؤية مصر 2030، تؤكد على الخطط الطموحة للحكومة برئاسة مصطفى مدبولي التي تستهدف إعداد أجيال في مختلف الألعاب لتكون الركائز الأساسية المستقبلية لقوام المنتخبات الوطنية، من خلال المشاريع القومية التي تستهدف اكتشاف الموهوبين في عدد من الألعاب الرياضية سواء الفردية أو الجماعية .

ووصف وزير الشباب والرياضة منظومة كرة اليد المصرية بالمنظومة المتكاملة، والتي تعمل وفق استراتيجية واضحة تهدف إلي إعداد أجيال متميزة في اللعبة، وتعتمد على العمل الدائم والمستمر من خلال توسيع قاعدة المنافسة، وإيجاد مواهب لإعدادها لتكون نواة للمنتخبات الوطنية بمختلف أعمارها السنية.

واختتم صبحي بأن الوزارة لن تبخل بأي دعم مادي ومعنوي لأبطال العالم في كرة اليد مؤكدا على أن المكافأة التي سيتم صرفها ستليق بحجم الانجاز الكبير الذي تحقق.

يذكر أن المنتخب الوطني كان قد استهل لقاءاته في البطولة بالفوز على نظيره السويدي بنتيجة 32 - 29، قبل أن يخسر من فرنسا بنتيجة 32 - 28، ثم فاز على نظيره التايواني بنتيجة 36 - 25، واكتسح منتخبنا نظيره الكندي بنتيجة 47 - 20، فيما كان الفوز الأخير بدور المجموعات على المنتخب المجري بنتيجة 31 - 24، وتخطى منتخبنا الوطني عقبة نظيره السلوفيني بنتيجة 30 - 23 في ربع النهائي، وفاز على المنتخب الأيسلندي في دور الـ8 بنتيجة 35 - 31، وكذلك الفوز على المنتخب البرتغالي بنتيجة 41-36، ثم التغلب على المنتخب الألماني في نهائي تاريخي بنتيجة 32-28، ليصبح أول فريق غير أوروبي يحرز لقب بطولة كأس العالم لكرة اليد للناشئين.