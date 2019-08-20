 عمرو دياب يطرح أغنية «أنا غير» رسميا عبر يوتيوب بتوزيعين مختلفين.. وتسريب «يوم تلات» - بوابة الشروق
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عمرو دياب يطرح أغنية «أنا غير» رسميا عبر يوتيوب بتوزيعين مختلفين.. وتسريب «يوم تلات»

محمد عباس
نشر فى : الثلاثاء 20 أغسطس 2019 - 5:14 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 20 أغسطس 2019 - 5:14 ص

طرح المطرب عمرو دياب، أغنية «أنا غير»، بتوزيعين مختلفين، من ألبومه الجديد الذي يحمل نفس الاسم، عبر قناته الرسمية على موقع «يوتيوب»، وذلك بعد تسريبها منذ مدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الأغنية من كلمات أحمد مرزوق، وألحان محمد يحيى، وتوزيع أسامة الهندي.

بينما تم تسريب أغنية «يوم تلات»، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك قبل ساعات من موعد طرحها الرسمي، والذي صرح عنه «الهضبة» خلال حفله الأخير بمدينة العلمين الجديدة يوم الجمعة الماضية.

يذكر أن عمرو دياب، أحيا حفلا غنائيا ضخما، بمدينة العلمين الجديدة، يوم الحمعة الماضية، قدم خلاله بعض أغاني ألبومه الجديد منها، «بحبه»، و«أنا غير»، و«أول يوم في البعد»، و«ده لو إتساب»، و«قمرين»، و«يتعلموا»، و«أجمل عيون»، و«حبيبى ولا على باله»، و«ملاك الحسن»، و«هدد»، و«وحشتيني».

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