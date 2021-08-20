أعلن ريال مدريد الإسباني، اليوم الجمعة، تمديد عقد مهاجمه الفرنسي كريم بنزيما رسميًا.

وكشف ريال مدريد عبر موقعه الرسمي عن موافقة النادي وبنزيما على تمديد عقد اللاعب لمدة موسمين مقبلين حتى 30 يونيو 2023.

وتأتي تلك الخطوة من جانب ريال مدريد، في ظل رغبة المرينجي في الاحتفاظ بمهاجمه الفرنسي، بعد رحيل بعض نجومه هذا الصيف، مثل سيرجيو راموس ورافائيل فاران.

وظهر بنزيما بشكل مميز مع ريال مدريد في الموسم الماضي، حيث سجل 30 هدفًا في 46 مباراة خاضها في جميع المسابقات.

ومنذ ارتدائه قميص ريال مدريد شارك بنزيما في 560 مباراة مع المرينجي، سجل 281 هدفًا، وصنع 144 آخرين، وتوج بدوري أبطال أوروبا 4 مرات، والدوري الإسباني 3 مرات، كأس العالم للأندية 4، والسوبر الأوروبي 3، والسوبر الإسباني 3 ومرتين كأس ملك إسبانيا.