بريطانيا توافق على استخدام عقار رونابريف للوقاية من كورونا وعلاجه

أعلنت هيئة تنظيم الصحة في المملكة المتحدة اليوم الجمعة أنها وافقت على عقار رونابريف الذي طورته شركة روش وريجينيرون للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وعلاجه.

وذكرت وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية بالمملكة المتحدة، وفقا لما ذكرته صحيفة (الجارديان) البريطانية، أن الموافقة كانت الأولى في المملكة المتحدة لعلاج الأجسام المضادة أحادية النسيلة للمرض الناجم عن الفيروس التاجي.

وفي يوليو الماضي.. أصبحت اليابان أول دولة ترخص العقار حيث وجدت تجربة معملية أن معدل الوفيات ينخفض بنسبة 70% عقب استخدام العقار، فضلا عن أنه يقلل من فترة الأعراض بأربعة أيام.

وحذت دول أخرى حذوها وتم ترخيص رونابريف الآن في أماكن مثل الولايات المتحدة والهند وسويسرا وكندا والاتحاد الأوروبي.