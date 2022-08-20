ــ الشركة تفاضل بين 5 مستشارين ماليين لتقييم السعر العادل للسهم.. و«الجمعية العمومية» تبت فى العروض سبتمبر المقبل



علمت «مال وأعمال ــ الشروق»، أن الجمعية العمومية العامة لشركة البويات والصناعات الكيماوية باكين، ستنعقد فى النصف الثانى من شهر سبتمبر المقبل؛ لاستطلاع رأى المساهمين فيما انتهت إليه المفاوضات فى العروض المقدمة من شركتى سايباد وسايبس للاستحواذ على حصة حاكمة بالشركة.

وكانت شركة سايباد قد رفعت عرضها المبدئى للاستحواذ على كامل باكين مخصوما منها عدد الأسهم اللازمة لاستمرار القيد بالبورصة، ليتراوح ما بين 16.5 جنيه إلى 18.75 جنيه للسهم الواحد، بدلا من 16 جنيها و16.5 جنيه، فيما عرضت شركة سايبس الاستحواذ بقيمة تتراوح ما بين 17.5 جنيه إلى 18.5 جنيه للسهم الواحد.

وكشفت مصادر مطلعة فى تصريحات خاصة، أن كبار المساهمين فى الشركة وعلى رأسهم الشركة القابضة للصناعات الكيماوية يرفضون بشكل قاطع الأسعار الحالية المقدمة للاستحواذ على الشركة، مشددة فى الوقت ذاته على اعتزام الشركة الحكومية فى التخارج وبيع حصتها ــ ولكن بسعر مناسب عادل ــ بحسب المصادر.

وتستحوذ الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، على حصة تبلغ 44.63 % من أسهم رأسمال باكين، فيما يملك بنك مصر 10.52%، وشركة «إيه إم إن» للاستثمار الصناعى 7.73%.

ولفتت المصادر إلى أن مجلس إدارة باكين يرى أن الأسعار الحالية ــ حتى عقب زيادتها ــ لا تزال متدنية للغاية، ولا تتناسب مع القيمة العادلة للشركة التى تملك أصولا كبيرة، قائلة: «المصنع الحالى وخطوط الإنتاج يمكن تطويرها ونقلها إلى مكان آخر، لذا من المجحف تقييم الشركة بحسبان قيمة المصنع الحالى وسعر السهم على الشاشة دون النظر لحجم أصول وممتلكات الشركة».

وأشارت المصادر إلى أن باكين تلقت عدة عروض من الجهات المرخص لها أعمال التقييم المالى، لدراسة القيمة العادلة للسهم، موضحة أنه جرى دراستها وتقليصها إلى 5، على أن يتم اختيار أحدهم خلال الأسبوع الجارى، للبدء الفورى فى أعمال تقييم الشركة للوصول للسعر العادل للسهم.

وشددت المصادر على أن أعمال التقييم ستشمل تقييم أصول الشركة غير المستغلة، مرجحة أن يتخطى سعر الشركة فى كل الأحوال الأسعار الحالية للعروض «بنسبة كبيرة».

فيما رجحت المصادر قيام شركات منافسة بصناعة البويات والصناعات الكيماوية، بتقديم عروض للاستحواذ على باكين، أسوة بشركتى سايبس وسايباد، خلال الفترة المقبلة.

وكانت شركة البويات والصناعات الكيماوية باكين، قررت فى 11 أغسطس الماضى، تعيين مستشار مالى؛ للوصول للسعر العادل لسهم الشركة، وهو الخبر الذى انفردت «مال وأعمال ــ الشروق» بنشره فى 6 أغسطس الماضى.

وكانت «مال وأعمال ــ الشروق» انفردت أيضا فى 6 أغسطس الماضى، بعزم شركات منافسة تعمل بصناعة البويات والصناعات الكيماوية على تقديم عروض للاستحواذ على باكين، وهو الخبر الذى تحقق فى اليوم التالى مباشرة؛ حيث تقدمت شركة سايبس بعرض استحواذ.

وتعد باكين إحدى أكبر شركات إنتاج اللاكيهات فى مصر وأفريقيا والشرق الأوسط، وتنتج بويات إنشائية، دهانات صناعية، أحبار طباعة، راتنج ألكيدى.

ويبلغ رأسمال المصدر لباكين حاليا نحو 240 مليون جنيه، موزعة على 24 مليون سهم، بقيمة اسمية عشرة جنيهات للسهم الواحد.