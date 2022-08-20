الحوثيون يعلنون مقتل ستة من ضباطهم رغم سريان الهدنة

أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية باليمن، اليوم السبت، مقتل ستة من ضباطها في مواجهات مع قوات الحكومة المعترف بها دوليا، رغم سريان الهدنة بين الجانبين.

وذكرت وسائل إعلام حوثية بأنه تم في العاصمة صنعاء تشييع جثامين الضباط.

وأوضحت أن "جميعهم استشهدوا وهم يؤدون واجبهم في معركة الدفاع عن الوطن"، في إشارة إلى معارك مع قوات الحكومة المعترف بها دوليا.

ويعيش اليمن هدنة بين الحكومة والحوثيين منذ مطلع نيسان/ أبريل الماضي، برعاية الأمم المتحدة.

ومن المقرر استمرار الهدنة حتى الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، على أن تكون قابلة للتمديد في حال موافقة طرفي النزاع.