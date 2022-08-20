ضبط 3 أشخاص بحوزتهم مواد مخدرة وسلاح ناري في الغربية

تمكنت المباحث الجنائية بمركز شرطة كفر الزيات بمحافظة الغربية من ضبط 3 أشخاص وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة بقصد الإتجار، كما تم ضبط سلاح ناري وهواتف محمولة ومبالغ مالية بحوزتهم.

وتلقى اللواء محمد عمار، مدير أمن الغربية، إخطارًا من اللواء ياسر عبد الحميد، مدير المباحث الجنائية بالمديرية، يفيد بتمكن الرائد أحمد شيحة رئيس المباحث الجنائية بمركز شرطة كفر الزيات، من ضبط تشكيل عصابي تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة.

جاء ذلك بعد توافر معلومات، وعمل التحريات اللازمة، وإعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة، تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة كفر الزيات بمحافظة الغربية، من القبض على ثلاثة أشخاص من بينهم سيدة، لقيامهم بتشكيل عصابي فيما بينهم، لترويج وبيع المواد المخدرة.

وتم اقتياد المتهمين إلى ديوان عام المركز، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، في الواقعة، وتم تحريز المضبوطات.